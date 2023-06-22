Читатели Newsweek обвинили Зеленского в перекладывании вины на Запад за провал ВСУ

Читатели Newsweek: Зеленский перекладывает вину за провал наступления ВСУ на Запад Фото: REUTERS

Читатели Newsweek высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за попытки переложить провал наступления ВСУ на недостаток оружия.

“Этот ваш Зеленский снова пытается обвинить во всем США и НАТО. Он вообще всегда винит во всем других, когда что-то идет не так”, — написал один из читателей.

"У России одна из лучших оборонительных армий в мире. <...> И эта оборонная доктрина держится до сих пор", — напомнил еще один.

“Он как был комиком, так и им и останется”, — иронично отметил другой пользователь.

“А чего еще ждать от "наступления" без прикрытия с воздуха?” — удивился один из читателей.

Напомним, днем ранее Владимир Зеленский признал, что наступление ВСУ проходит не так быстро, как ему хотелось бы и призвал снизить ожидания от украинской армии в текущих боях.

Тем временем телеканал CNN сообщил, что летчики ВВС Украины «умоляют» ускорить поставки американских истребителей F-16 из-за тотального превосходства российской армии в воздухе.

Украинский политолог Олег Соскин предупреждал, что Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, начав активные наступательные действия при дефиците западной техники, что и привело к провалу этого наступления.

Военный эксперт Эндрю Лэтэм отмечал, что, учитывая подготовку оборонных рубежей российской армии и состояние вооруженных сил Украины, вера многих в способность Киева победить на поле боя в лучшем случае является неуместной, а в худшем — “бредовой”.