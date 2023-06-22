Стала известна судьба пропавшего в Атлантике батискафа с миллиардерами

Две части пропавшего батискафа«Титан» обнаружены в Атлантике Фото: REUTERS

Поисковые группы, пытающиеся отыскать пропавший в Атлантическом океане батискаф «Титан», предположительно обнаружили две части глубоководного аппарата на дне. Об этом заявил телеканалу Sky News эксперт Дэвид Мирнс, рассказавший о принадлежности обнаруженных фрагментов.

«Это была посадочная рама и задняя крышка от подводного аппарата», - заявил Мирнс.

Исследователь подчеркнул, что «Титан» - нестандартная субмарина, достаточно легко поддающаяся опознанию. Её задняя часть заострённый хвост, который был найден на дне, а посадочная рама характерная, и очень маленькая – её тоже удалось обнаружить.

Напомним, что днём 22 июня дистанционно управляемый поисковый аппарат обнаружил в зоне поисков неопознанные обломки, которые могут принадлежать пропавшему батискафу. Позже это подтвердил Дэвид Мирнс.

Ранее KP.RU сообщил о том, что российский океанолог Сергей Добролюбов крайне низко оценил шансы экипажа батискафа на спасение.