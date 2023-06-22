Малькевич: YouTube культивирует живодерство и это омерзительно Фото: Архив "КП"

Издание BBC опубликовало журналистское расследование о глобальной сети YouTube. На платформе распространяют контент о деятельности живодеров, зарабатывающих на создании и распространении роликов с пытками обезьян.

Алгоритм видеохостинга не блокирует ролики с пытками обезьян, а предлагает перейти в закрытые телеграм-каналы. На жалобы модераторы не реагируют, а жуткий контент остается в доступе.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал омерзительным уровнем халатности политику видеохостинга.

Тот факт, что алгоритмы платформы периодически рекомендуют противоправный контент, уже мало кого удивляет. Но откровенная жестокость вводит в ступор.

- Политика платформы приводит в состояние оторопи. Как говорится, мы думали, что YouTube окончательно достиг дна, но снизу постучали, - сказал Малькевич Ридусу.

На видеохостинг каждую минуту загружается порядка 500 часов видео. Проследить за всем невозможно, но игнорирование сигналов модератору удивляет.

- Когда вам напрямую пишет человек и указывает на конкретный ролик, а его игнорируют, то это уже неприемлемо. При этом решения о блокировке российских блогеров и СМИ принимаются молниеносно, - отметил Малькевич.