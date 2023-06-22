Белый дом: Байден будет говорить откровенно и прямо, в том числе о Си Цзиньпине

Белый дом: Байден продолжит говорить откровенно и прямо, в том числе о Си Цзиньпине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Белого дома Джон Кирби комментируя заявления Джо Байдена о диктатуре руководства КНР, заявил, что президент США продолжит высказываться “прямо и откровенно” в вопросах прав человека.

“Президент всегда откровенен и прямолинеен, когда он говорит об озабоченностях, касается ли это прав человека или лидерства в мире и он продолжит действовать так”, — сказал представитель Белого дома в эфире CNN.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу в главой МИД КНР Цинь Ганом в Пекине. Этот визит был запланирован еще на февраль, однако был перенесен из-за сбитого китайского метеозонда над территорией Соединенных Штатов.

В Белом доме возлагали большие надежды на то, что этот визит поспособствует улучшению отношений между странами, однако менее чем через сутки после встречи Блинцена с Цинь Ганом президент США назвал председателя КНР Си Цзиньпина “диктатором”.

Представитель дипмиссии КНР в Вашингтоне назвал слова Байдена о Си Цзиньпине политической провокацией и призвал Вашингтон отказаться от слов президента. В ином случае, по словам дипломата, Соединенные Штаты ждут последствия.