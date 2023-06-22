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НовостиПолитика22 июня 2023 18:19

Индонезия решила не возвращать отменённый из-за коронавируса безвизовый режим

Это решение затронет только несколько стран, в том числе и Россию
Сергей КУДРИН
Индонезия решила не возвращать отменённый из-за коронавируса безвизовый режим

Индонезия решила не возвращать отменённый из-за коронавируса безвизовый режим

Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Индонезии приняли решение не возобновлять безвизовый режим с рядом стран, который был отменён из-за коронавируса. Россия вошла в этот перечень, и местные чиновники уверены, что это никак не отразится на туристической отрасли страны. Об этом сообщила газета The Jakarta Post.

«Безвизовый режим оказался неэффективным», - считает министр туризма Индонезии Сандьяга Уно.

Напомним, что до начала пандемии коронавируса в Индонезии действовал безвизовый режим чуть ли не для всех стран мира - в список входило 159 государств, в том числе и Российская Федерация. Сейчас же въехать на территорию Индонезии без визы могут только граждане стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент России Владимир Путин обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым возможность введения безвизового режима с рядом государств.