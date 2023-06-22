Разъярённый бык насмерть забодал женщину с 15-летним сыном под Ярославлем Фото: "КП" Архив

21 июня 2023 года в Ярославской области, в деревне Грезное Некоузского района, взбешённый бык насмерть забодал сначала 15-летнего пастуха, а затем его мать, которая пришла на поиски сына. Об этом сообщил «КП-Ярославль», со ссылкой на ярославский Следственный комитет.

«В деревне Грезное 15-летний подросток, как обычно, отправился пасти скот. В какой-то момент, разъяренный бык набросился на него. Травмы были не совместимы с жизнью, животное забодало мальчика насмерть», - говорится в публикации.

Известно, что мама погибшего мальчика отправилась искать его спустя некоторое время, и когда пришла на место его работы - также оказалась жертвой быка, который не оставил женщине шансов на спасение.

Ярославские следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Кто станет фигурантом этого дела, и какая судьба ждёт быка - пока остаётся тайной.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Курской области бык насмерть забодал женщину и её мужа.