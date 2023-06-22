Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии Кизиму Фото: REUTERS

Президент Украины Зеленский освободил от должности посла в Белоруссии Игоря Кизиму, при этом, не назначив преемника. Данный указ опубликован на сайте украинского президента.

«Уволить Кизима Игоря Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Беларусь», - говорится в документе.

При этом указ о назначении нового посла в Белоруссии пока не опубликован.

Как писал сайт KP.RU, в феврале 2023 года в МИД РФ анонсировали ответ на ограничение числа российских дипломатов в Нидерландах. Ранее Амстердам объявил нескольких сотрудников посольства России персонами нон-грата.

Как отмечалось, после начала конфликта на Украине Нидерланды выслали из страны 17 российских дипломатов. В ответ Россия отправила на родину 15 голландских послов. После страны обсуждали возможности о размещении новых дипломатов, но соглашения не достигли.

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