Губернатор Старовойт: ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курском Фото: Алексей БУЛАТОВ

Система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курском, об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник», - написал Старовойт.

Глава региона поблагодарил российских военных за работу.

При этом губернатор призвал жителей в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщить о них по номеру 112.

Как писал сайт KP.RU, ночью 24 мая российские системы ПВО сбили беспилотник в небе над Белгородским районом.

Губернатор Гладков уточнил, что в районе падения беспилотника работали оперативные службы Белгородской области.

15 июня глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ночью и утром регион атаковали девять беспилотных летательных аппаратов противника.

Он подчеркнул, что шесть аппаратов удалось сбить силами противовоздушной обороны. Еще три БПЛА заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы. Однако, один беспилотник сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района.

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