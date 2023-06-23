Gloria Jeans выплатит по 1 млн рублей сотрудникам, проработавшим более 10 лет Фото: Shutterstock

Gloria Jeans выплатит по одному миллиону рублей всем сотрудникам, проработавшим более десяти лет, даже если они уже вышли на пенсию, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на письмо председателя совета директоров компании Владимира Мельникова.

Отмечалось, что все, чей стаж в компании (без учета декрета) составляет 10 лет и больше, получат по одному миллиону рублей после вычета налогов. При этом выплаты не будут зависеть от того, в какой стране, юрлице и подразделении сотрудник находится. Деньги получат и сотрудники, вышедшие на пенсию.

Глава компании подчеркнул, что «эти выплаты - мой долг перед теми людьми, кто подарил «Глории» 10 и больше лет своей жизни…».

Мельников отметил, что, те, кто получил деньги, «когда-то сделали Gloria Jeans дорогой подарок», и теперь пришло время вернуть людям «долг».

Как писал сайт KP.RU, ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на три исследовательские группы, что «лишь небольшой процент» иностранных компаний, которые заявляли о желании покинуть Россию после начала СВО, на самом деле ушли из страны.

Издание отмечало несколько причин для этого. Одни пока не могут найти покупателей на свои российские активы. Другие сильно зависят от своих российских подразделений и могут просто не пережить ухода из России. Третьи после ухода конкурентов захватили большую долю рынка. Также указывалась еще одна немаловажная причина - российское правительство активно мешает иностранцам уходить.

В статье подчеркивалось, что «для тех, кто медлил» уход стал дороже и сложнее. А россияне практически не потеряли привычного уровня комфорта.