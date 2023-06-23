Венгрия выступила за расширение зерновой сделки для Украины Фото: REUTERS

Венгрия выступила с инициативой расширения зерновой сделки для Украины, об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь по итогам переговоров в Варшаве с польским коллегой Робертом Телусом.

Минсельхоз Венгрии сообщил, что Варшава решила поддержать инициативу Будапешта.

Отмечалось, что Надь попросил Телуса «предоставить ему мандат на проведение переговоров с Турцией об открытии новых морских маршрутов для экспорта зерна в дополнение к существующим маршрутам из трех черноморских портов».

В ведомстве уточнили, что министры договорились организовать встречу с их украинским коллегой для «поиска совместных решений проблемы импорта зерна».

Как писал сайт KP.RU, в начале апреля 2023 года стало известно, что украинское зерно, которое в рамках зерновой сделки должно было следовать транзитом в голодающие страны Африки и Азии, в подавляющей своей части оказалось на складах и элеваторах европейских стран.

Отмечалось, что маршрут транзита зерна из порта Одессы в Эфиопию пролегал через Румынию, Болгарию, Польшу и Словакию.

В результате фермеры указанных четырех стран вышли протестовать, блокировать местные муниципалитеты, а в Болгарии и Румынии даже заблокировали пограничные КПП, чтобы не пускать фуры с украинской пшеницей и кукурузой.