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НовостиЭкономика22 июня 2023 22:18

Венгрия выступила за расширение зерновой сделки для Украины

Инициативу Будапешта поддержала Варшава
Сергей ГАПЧУК
Венгрия выступила за расширение зерновой сделки для Украины

Венгрия выступила за расширение зерновой сделки для Украины

Фото: REUTERS

Венгрия выступила с инициативой расширения зерновой сделки для Украины, об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь по итогам переговоров в Варшаве с польским коллегой Робертом Телусом.

Минсельхоз Венгрии сообщил, что Варшава решила поддержать инициативу Будапешта.

Отмечалось, что Надь попросил Телуса «предоставить ему мандат на проведение переговоров с Турцией об открытии новых морских маршрутов для экспорта зерна в дополнение к существующим маршрутам из трех черноморских портов».

В ведомстве уточнили, что министры договорились организовать встречу с их украинским коллегой для «поиска совместных решений проблемы импорта зерна».

Как писал сайт KP.RU, в начале апреля 2023 года стало известно, что украинское зерно, которое в рамках зерновой сделки должно было следовать транзитом в голодающие страны Африки и Азии, в подавляющей своей части оказалось на складах и элеваторах европейских стран.

Отмечалось, что маршрут транзита зерна из порта Одессы в Эфиопию пролегал через Румынию, Болгарию, Польшу и Словакию.

В результате фермеры указанных четырех стран вышли протестовать, блокировать местные муниципалитеты, а в Болгарии и Румынии даже заблокировали пограничные КПП, чтобы не пускать фуры с украинской пшеницей и кукурузой.