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НовостиПолитика22 июня 2023 22:32

Губернатор Гладков: Поселок Красный Пахарь подвергся обстрелу ВСУ

В результате обстрела повреждены газопровод и ЛЭП поселка Красный Пахарь
Сергей ГАПЧУК
Губернатор Гладков: Поселок Красный Пахарь подвергся обстрелу ВСУ

Губернатор Гладков: Поселок Красный Пахарь подвергся обстрелу ВСУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поселок Красный Пахарь в Волоконовском районе подвергся обстрелу со стороны ВСУ, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Красный Пахарь. Пострадавших нет», - написал Гладков.

Глава региона уточнил, что, по предварительным данным, осколками снаряда посечены крыша и фасад одного частного жилого домовладения. Также повреждены линия электропередачи и газопровод.

Гладков отметил, что оперативные службы находятся на месте происшествия.

Как писал сайт KP.RU, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что российская система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курском.

Глава региона поблагодарил российских военных за работу и призвал жителей в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать о них по номеру 112.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Белгородская область подвергалась неоднократным обстрелам со стороны украинских боевиков. В связи с этим в некоторых приграничных селах региона действует режим ЧС.