В Иванове стартовал Пятый юбилейный фестиваль российских сериалов «Пилот» Фото: Олег ЗОЛОТО

Пятый фестиваль российских сериалов «Пилот» стартовал в Иванове, об этом сообщила пресс-служба смотра.

Церемония открытия прошла в одном из помещений городского железнодорожного вокзала, затем зрителям показали премьерный эпизод сериала «Библиотекарь», в главной роли Никита Ефремов.

«Здесь представлен цвет российской сериальной индустрии, от проектов онлайн-платформ до больших телевизионных работ…», - заявила присутствовавшая на мероприятии министр культуры России Ольга Любимова.

Отмечалось, что в конкурсе фестиваля представлено 20 проектов, среди претендентов на победу «Киберпапа» с Александром Робаком и Юлией Пересильд, семейная лента с Юрием Стояновым «Мамонты» и другие.

Как писал сайт KP.RU, 3 марта в Ханты-Мансийске открылся 21-й международный кинофестиваль «Дух огня», президентом которого с 2023 года стал обладатель двух наград Каннского фестиваля сербский режиссер Эмир Кустурица.

За четыре дня зрителям продемонстрировали более 70 фильмов из 16 стран, среди них – работы режиссеров из Франции, Аргентины, Японии, Китая и Индии.

В текущем году главной темой фестиваля стали коренные народы мира. В программе сразу несколько фильмов на алтайском, кабардинском, чеченском и финно-угорских языках.