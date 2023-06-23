Кинорежиссер Кэмерон заявил о схожести крушения «Титаника» и батискафа «Титан» Фото: REUTERS

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм «Титаник», заявил в интервью телекомпании ABC о схожести катастрофы лайнера и батискафа «Титан».

По словам Кэмерона, многие эксперты в области глубоководных аппаратов отмечали, что аппарат требует сертификации, поскольку он «носит слишком экспериментальный характер», чтобы совершать погружение с людьми на борту.

«…Я поражен схожестью с катастрофой самого «Титаника», где капитана неоднократно предупреждали о наличии льдов прямо по курсу корабля…», - сказал режиссер.

Он отметил, что «сейчас мы имеем дело со схожей трагедией, которая произошла ровно в том же месте, после того как не были учтены предупреждения».

Как писал сайт KP.RU, пресс-служба Береговой охраны США опубликовала первый снимок, сделанный на дне Атлантического океана, примерно в 500 метрах от носовой части легендарного лайнера «Титаник». На снимке запечатлены обломки, идентифицированные как части пропавшего батискафа «Титан».

Телеканал CNN со ссылкой на контр-адмирала Береговой охраны США Джона Можера заявил, что изучение найденных обломков батискафа позволяет сказать, что причиной гибели глубоководного аппарата стал направленный внутрь взрыв, вызванный «катастрофической потерей барокамеры».

Затем газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя флота сообщила, что сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа «Титан» в Атлантическом океане после потери связи с ним.