Mirror: В сериале «Симпсоны» предсказали трагедию с батискафом «Титан» Фото: кадр из видео

Фанаты культового анимационного сериала «Симпсоны» увидели предсказание трагедии с батискафом «Титан» в одном из его эпизодов, об этом написала газета Mirror.

В публикации сообщили, что поклонники сериала вспомнили о сцене, где Гомер вместе со своим отцом отправились в подводное плаванье к затонувшему кораблю. Они хотели найти сокровища на дне океана.

На глубине главный герой понял, что произошло нечто страшное. У него заканчивался кислород, и он начал задыхаться. В финале серии Гомер очнулся в больнице в окружении семьи. Он провел в коме три дня.

Издание подчеркнуло, что один из сценаристов шоу Майк Райсс действительно совершил плавание на батискафе «Титан» к «Титанику».

Как писал сайт KP.RU, первая серия «Симпсонов» вышла в 1989 году. Это один из самых долгоиграющих сериалов на американском и мировом телевидении.

Поклонники сериала считают, что «Симпсоны» круче Нострадамуса: их создатели сумели напророчить то, что никому другому и в голову не приходило. Хотя создатели, скорее всего, просто очень хорошо понимают, что одно из главных свойств нашей жизни – непредсказуемость.

Так, в мае 1993 года вышла очередная серия «Симпсонов», в которой Гомер заказывает соковыжималку из Японии. Перед отправкой товара в США на посылку чихает японский рабочий. Таким способом вирус попадает в другую страну и начинает распространяться по миру. Неточность предсказания заключалась лишь в территориальном вопросе.

В 1998 году в эпизоде «Волшебник Вечнозеленой аллеи» Гомер хочет стать изобретателем и по ходу дела пишет на доске уравнение — набор каких-то цифр. А это – прогноз массы бозона Хиггса, «частицы Бога».

Специалисты ЦЕРН точно установили массу бозона (и в целом доказали его существование) только в 2012 году, предварительно построив для этого Большой адронный коллайдер.