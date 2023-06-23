В Хмельницкой области прогремели взрывы Фото: REUTERS

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы, об этом сообщило украинское СМИ.

«Взрывы в области подтвердили в Хмельницкой областной военной администрации», - сказано в сообщении агентства.

Отмечалось, что на данный момент на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, ночью 22 июня в Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы. Указывалось, что за несколько минут до взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 21 июня несколько взрывов прогремело в Житомирской области.

По предварительным данным, это был результат срабатывания систем ПВО. Местные власти ситуацию не комментировали.

20 июня украинские СМИ сообщили, что ночью прогремели взрывы в Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях Украины.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.