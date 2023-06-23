Российские космонавты досрочно завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин досрочно завершили внекорабельную деятельность (ВКД). Это следовало из трансляции Роскосмоса.

Во время выхода Прокопьев и Петелин установили на модуль «Звезда» аппаратуру высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М).

Кроме того, космонавты демонтировали с внешней поверхности МКС оборудование научных экспериментов.

В ведомстве уточнили, что космонавты вышли в открытый космос в 17:24 по московскому времени и справились с задачами быстрее, чем планировалось. Они провели за пределами станции 6 часов 23 минуты.

Как писал сайт KP.RU, 12 июня космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем России. Видеоролик с поздравлением россиян космонавты сняли на Международной космической станции.

Российские космонавты назвали День России – одним из самых важных праздников нашей Родины. Они подчеркнули, что россиян объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем отечества.