Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Безумие Вашингтона ведет к краху цивилизации Фото: REUTERS

Решение Вашингтона поставить Киеву истребители F-16 приближает мир к ядерной войне, об этом написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Безумие Вашингтона по развязыванию ядерной войны приблизило НАТО к границам России…, выразилось в различных провокационных действиях и военной пропаганде против России и ее президента», - заявил аналитик.

Он отметил, что Вашингтон сделал своим врагом не только Россию, но и Китай с Ираном.

«Это безумие. И оно может закончиться только крахом цивилизации», подчеркнул Робертс.

Как писал сайт KP.RU, 20 мая помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден поддерживает многосторонние усилия по подготовке пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей.

Он отметил, что за последние несколько месяцев США и их союзники сосредоточились на предоставлении Киеву систем вооружения и проведения подготовки, которые необходимы для проведения эффективных наступательных операций весной и летом этого года.

16 июня президент РФ Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ-2023 заявил, что Россия может использовать ядерное оружие, если будет создана угроза безопасности стране, но при этом пока такой необходимости у Москвы нет.