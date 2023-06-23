Посол РФ Антонов назвал абсурдом спекуляции сенаторов США о применении Россией ТЯО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спекуляции американских сенаторов о возможном применении Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) абсурдны, об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя резолюцию подготовленную Сенатом Конгресса США.

«Спекуляции о возможном применении Россией ТЯО абсурдны. Подобной дешевой риторикой местная элита демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере», - указал Антонов, добавив, что недальновидные заявления американских политиков ведут к эскалации.

Дипломат подчеркнул, что Москва размещает ТЯО в Белоруссии на законных основаниях, не нарушив ни одного международного обязательства.

Антонов предположил, что своими заявлениями американскими политики готовят мир к провокации на Запорожской АЭС.

Как писал сайт KP.RU, ранее американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса резолюцию о том, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине это следует расценивать как атаку на НАТО.

Сенатор Грэм заявил, что если Россия или Белоруссия взорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление или сломить волю украинского народа, то такая атака должна быть расценена как атака на НАТО.