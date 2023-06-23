WSJ: ВМС США засекла звук взрыва батискафа «Титан» после его пропажи Фото: REUTERS

Сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв батискафа «Титан» в Атлантическом океане после потери связи с ним, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя флота.

Хотя эта информация имела предварительный характер, ее немедленно передали организаторам поисково-спасательной операции.

Читатели New York Post возмутились невежеством президента США Джо Байдена, перепутавшего гимн своей страны с индийским.

Инцидент произошел на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме. Услышав индийский гимн, Байден положил руку на сердце и простоял в таком положении 15 секунд.

Западное оружие, поставленное Киеву, уже появляется у границ Израиля, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Политик указал, что это одна из причин, по которой Израиль воздерживается от военной помощи Киеву, опасаясь, что вооружение таким же образом попадет в руки Ирана.

Решение Вашингтона поставить Киеву истребители F-16 приближает мир к ядерной войне, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

«Безумие Вашингтона по развязыванию ядерной войны приблизило НАТО к границам России…, выразилось в различных провокационных действиях и военной пропаганде против России и ее президента», - заявил аналитик.

Он отметил, что Вашингтон сделал своим врагом не только Россию, но и Китай с Ираном.