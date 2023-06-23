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НовостиПолитика23 июня 2023 4:38

Названы сроки первых испытаний беспилотника «Посейдон»

Первые морские испытания беспилотника «Посейдон» запланированы на лето 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Фото: Олег Кулешов

Фото: Олег Кулешов

Первые испытания подводного беспилотника «Посейдон» должны начаться летом этого года с морского носителя - атомной подводной лодки «Белгород». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил источник в военно-промышленном комплексе.

Как передает издание со ссылкой на источник, в первую очередь данные испытания коснутся работы ядерной энергетической установки «Посейдона».

Напомним, ранее американский журнал Popular Mechanics называл российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса, отметив огромную мощность, а также практически неограниченную дальность применения беспилотника.

Как писал сайт KP.RU, «Посейдон» является крупной ядерной торпедой с дальностью хода 10 000 километров. Может двигаться на глубине 1000 метров со скоростью около 200 километров в час (или примерно 110 узлов).