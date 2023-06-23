GT: конфликт на Украине выявил огромную уязвимость Запада перед Россией Фото: REUTERS

Западные страны оказались в уязвимой позиции перед Москвой из-за украинского конфликта. Об этом пишет сербско-американский журналист Небойша Малич в статье для китайской Global Times.

Как отмечается в статье, украинский конфликт показал огромную уязвимость западных стран перед Россией, в том числе и отсутствие промышленности. Отмечается, что за счет спецоперации на Украине разбогатели производители оружия, однако это произошло в основном за счет опустошения запасов западных стран.

«Гораздо легче чесать языком, чем действительно заставить финансиализированные, деиндустриализованные экономики Запада производить новые виды оружия, боеприпасов и техники, одновременно пытаясь перейти на "зеленую энергетику"», - сказано в статье, нде отмечается, что в таком состоянии они намеревались «противостоять двум крупнейшим промышленным державам мира» - России и Китаю.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что склады оружия и боеприпасов Североатлантического альянса уже опустошены, призвав к немедленному их восстанавлению.