В Минпросвещении рассказали, когда школьники начнут изучать причины начала спецоперации

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что причины начала специальной военной операции на Украине входят в программу уроков истории как в 10 классе, так и в 11, уточнив, что на данную тему вряд ли выделят один или два часа.

«Можно сказать, что во многом 11 класс, ведь специальная военная операция, она, по большому счету, началась не 24 февраля. Причины начала специальной военной операции, они намного раньше и намного глубже», - приводит РИА Новости слова министра.

Кроме того, Кравцов впервые продемонстрировал рукопись нового учебника истории для десятиклассников, в котором книга охватит период с 1914 по 1945 год.

«Конечно, мы дополним учебник, как только мы победим … Специальная военная операция закончится, и закончится нашей победой», - заявил он, отметив, что Россия уже побеждает в информационной войне.

Напомним, ранее Кравцов уже сообщал, что новый учебник истории для старших классов, который разрабатывает Министерство просвещения РФ, раскроет причины начала проведения специальной военной операции на Украине.