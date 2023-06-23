В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ Фото: Анастасия ОСИПОВА

Заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду Ярослав Нилов заявил о вынесении на рассмотрение в Государственную думу РФ проекта закона об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в виде выпускного, а также вступительного экзамена в вузы.

Как сообщает парламентарий, согласно поправкам в закон «Об образовании в РФ», ЕГЭ намерены заменить государственными экзаменами, которые выпускники начнут сдавать по программам общего образования для поступления в университеты.

Авторы законопроекта называют формат ЕГЭ неэффективным, указывая на то, что такой экзамен не отражает реального уровня знаний. В ЛДПР также отмечают, что этот экзамен изжил себя как инструмент оценки, поскольку резко снизилось число выпускников, сдавших ЕГЭ в сумме на максимально возможные 300 баллов.

В случае принятия закон, новые нормы начнут действовать с 1 января 2024 года.

Напомним, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что существенных изменения в содержании, а также процедуре проведения ЕГЭ в этом году не будет. Незадолго до этого глава Рособрназдора России Анзор Музаев сообщил, что экзамен, скорее всего, не претерпит каких-либо существенных изменений в ближайшие десять лет.