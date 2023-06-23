ФСБ задержала пять человек, пытавшихся вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного Цезия-137

Задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала пять человек, которые планировали вывезти за рубеж 1 кг радиоактивного Цезия-137 стоимостью около 3,5 млн долларов. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Задержаны с поличным пять членов организованной преступной группы, действующей при координации гражданина Украины... преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика», - сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что задержанные намеревались использовать цезий в зоне проведения специальной военной операции, чтобы провести постановки с применением оружия массового поражения для дальнейшей дискредитации Москвы.

Как сообщается, подозреваемые дают признательные показания. Было возбуждено уголовное дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами, а также приготовлении к их контрабанде.

Напомним, днем ранее, 22 июня, в Мелитополе ФСБ задержала диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ), готовивших теракты в Запорожской области. Как сообщалось, они планировали устроить взрыв на железной дороге.