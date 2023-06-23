Япония уличила Байдена в наглом вранье Фото: REUTERS

Японское правительство выразило недовольство словами президента США Джо Байдена, который ранее заявил о том, что он якобы оказал влияние на Токио для принятия решения о повышении оборонных расходов. Такое заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

«Мы изложили американской стороне тот факт, что увеличение расходов на оборону Японии было основано на собственном решении Японии и что наша позиция заключается в том, что такой комментарий вводит в заблуждение», - заявил генсек японского правительства, отметив, что «истинный смысл» слов американского лидера «до конца неизвестен».

Ранее Байден в ходе мероприятия в Калифорнии затронул тему увеличения оборонного бюджета Японии, отметив, что ранее трижды встречался с японским премьером Фумио Кисидой, при этом в очередной раз не вспомнив название его должности.

«Япония не увеличивала свой военный бюджет долгое, долгое время? И угадайте что? Я встретился с председателем… с президентом… с вице… простите, с лидером Японии, по-моему, в ходе трех различных мероприятия. И он убедил…, я убедил его, и он убедил себя», - заявил тогда глава Белого дома.

Напомним, это уже не первый раз, когда Байден не смог вспомнить должность Кисиды. Как писал сайт KP.RU, в ходе встречи, которая предшествовала будущему саммиту G7, американский лидер назвал японского президентом, несмотря на то что в Японии в принципе нет такой должности.