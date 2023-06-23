Байдена обвинили в сокрытии данных о гибели "Титана" Фото: REUTERS

Ветеран Военно-морских сил (ВМС) США Джек Пособец считает, что американский президент Джо Байден с воскресенья, 18 июня, скрывал гибель тех, кто находится на батискафе «Титан».

«ВМС США зарегистрировали взрыв батискафа "Титан" в воскресенье, но Байден придерживал эту новость», - написал Пособец в своем Twitter.

По мнению ветерана морской разведки, такие действия американского лидера были отвлекающим маневром. Пособец пояснил, что новость о гибели экипажа не сообщалась до того времени, пока не даст показания информатор по уголовному делу в отношении сына Джо Байдена Хантера.

«Гидролокатор ВМС США обнаружил взрыв субмарины "Титан" через несколько часов после того, как подводный аппарат потерял связь с материнским кораблем», - заявил ветеран.

Он также задался вопросом, зачем тогда была организована многомиллионная международная спасательная операция. Пособец также подчеркнул, что все это время родственники тех, кто находился на батискафе, надеялись на то, что экипаж «Титана» еще жив.

Напомним, о том, что подводный спускаемый аппарат, который используется для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера к затонувшему «Титаник», пропал в Атлантическом океане, стало известно 19 июня.

В четверг, 22 июня, на дне Атлантического океана были найдены обломки, после их осмотра члены поисково-спасательной группы пришли к выводу, что это внешние части батискафа «Титан».

Позже компания-оператор подводного аппарата OceanGate официально признала погибшими всех людей, находящихся на борту батискафа, в том числе, британского миллиардера Хэмиша Хардинга.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Зацепиться не успел. Батискаф перестал выходить на связь раньше, чем погрузился до глубины «Титаника» (подробнее)