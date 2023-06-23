Один человек погиб при обстреле ВСУ автодороги в Запорожской области Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Один человек погиб и один получил серьезные ранения при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) автодороги в Запорожской области. Такое заявление в пятницу, 23 июня, сделали в оперативных службах региона.

«ВСУ произвели обстрел участка трассы Каменка-Днепровская - Васильевка - Бердянск в семи километрах от села Новогоровка. В результате один человек получил тяжелые ранения, еще один погиб», - заявил представитель оперативных служб.

Напомним, днем ранее, 22 июня, в Запорожской области в городе Токмак из-за обстрела со стороны украинских войск погиб один житель, а в селе Таврия в результате обстрела погибли три человека.

Как заявило Министерство обороны РФ, украинская армия продолжает прощупывать оборону российских войск в Запорожской области, однако никаких успехов добиться у них не получается. В ведомстве отметили, что ВСУ в бессильной злобе обрушивают гнев на мирные города, указав на то, что село Садовое в регионе неоднократно подвергалось обстрелам.

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