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НовостиПолитика23 июня 2023 7:01

Рябков: «самолетная коалиция» Запада старается нанести России максимальный урон

Дипломат отметил, что Запад продолжает линию на тотальную гибридную войну руками Украины
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что «самолетная коалиция» западных стран старается найти способы, как нанести максимальный урон Москве и ее силам, которые принимают участие в специальной военной операции.

Как отметил замглавы внешнеполитического ведомства, западные страны продолжают свою линию на ведение тотальной гибридной войны с Москвой руками Киева, подчеркнув, что результаты этой войны достигнуты не будут;

«Самолетная коалиция продолжает искать способы, как нанести нам и нашим силам, принимающим участие в СВО, максимальный урон, продолжается линия, о которой мы говорили многократно, на ведение тотальной войны гибридного характера с Россией руками Украины», - приводит ТАСС слова дипломата.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил о долгой гибридной войне Запада против России, отметив, что российской стороне нужны твердость, уверенность в себе и целенаправленность.