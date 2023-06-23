Рябков: «самолетная коалиция» Запада старается нанести России максимальный урон

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что «самолетная коалиция» западных стран старается найти способы, как нанести максимальный урон Москве и ее силам, которые принимают участие в специальной военной операции.

Как отметил замглавы внешнеполитического ведомства, западные страны продолжают свою линию на ведение тотальной гибридной войны с Москвой руками Киева, подчеркнув, что результаты этой войны достигнуты не будут;

«Самолетная коалиция продолжает искать способы, как нанести нам и нашим силам, принимающим участие в СВО, максимальный урон, продолжается линия, о которой мы говорили многократно, на ведение тотальной войны гибридного характера с Россией руками Украины», - приводит ТАСС слова дипломата.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил о долгой гибридной войне Запада против России, отметив, что российской стороне нужны твердость, уверенность в себе и целенаправленность.