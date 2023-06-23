В Турции задержан иностранец, планировавший крупный теракт в Стамбуле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Турции был задержан иностранец по подозрению в подготовке крупного теракта в Стамбуле. Об этом пишет газета Milliyet.

Как передает издание, иностранного гражданина задержали во время проведения спецоперации в районе Бахчелиэвлер. Дома у потенциального террориста обнаружили два незарегистрированных пистолета, патроны к ним и взрывчатку.

Гражданство задержанного мужчины на данный момент не уточняется.

Напомним, в результате теракта в ноябре прошлого года на одной из самых оживленных улиц Стамбула Истикляль шесть человек погибли, 81 получили ранения. Как писал сайт KP.RU, число задержанных подозреваемых в причастности к теракту возросло до 50 человек.

Официальная позиция следствия склонялась к «курдскому следу». Женщина, которая, по данным уличных видеокамер, подложила пакет с бомбой на скамейку и была позже задержана, по предварительным данным, является членом Рабочей партии Курдистана (РПК).