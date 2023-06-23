Нигер сменил гимн, исключив строки с благодарностью Франции за свободу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Нигера утвердил новый гимн страны под названием «Во имя Отечества». В нем, в отличие от предыдущего, нет строк благодарности за свободу, которые, по мнению многих, были адресованы Франции.

Как передает телерадиокомпания SABC, новый гимн был утвержден на смену написанному в 1961 году композитором из Франции Морисом Альбером Тирье. В последнем были строки о том, что народ Нигера гордится и благодарит за «новую свободу». Считалось, что они были адресованы Франции, которая на тот момент была колониальной страной.

Теперь такого куплета в гимне африканской республики нет. Зато есть строки об антиколониальной борьбе.

Ранее сообщалось, что в 2022 году французские войска планируют покинуть свои бывшие колонии в Западной Африке. По словам экспертов, Париж за девять лет так и не смог покончить с терроризмом и нестабильностью на данных территориях, запомнившись лишь вмешательством во внутренние дела западноафриканских стран.

Сайт KP.RU рассказывал, о чем поется в национальных гимнах разных стран мира и к чему они призывают.