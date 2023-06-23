Макрон ответил, возьмет ли трубку, если ему позвонит Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил о своей готовности говорить с президентом России Владимиром Путиным, если тот изъявит такое желание.

«Конечно, я отвечу», - заявил французский президент в пятницу, 23 июня, в интервью телеканалу France 24, уточнив, что у него самого «нет причин звонить самому».

Макрон также обратил внимание на украинское наступление, выразив надежду, что на этом фоне начнутся переговоры на условиях Киева. «Но если он мне позвонит, чтобы что-то предложить, то я отвечу, поскольку Франция всегда была страной-посредником», - отметил глава Франции.

По его словам, на данный момент какое-либо возобновление диалога может состояться «только при условии возвращения к международному праву, которое обеспечивает возможность жить в мире».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что Макрон и Шольц, заявляя о своих планах телефонных разговоров с Путиным, указывают «скорее на гипотетическое намерение».