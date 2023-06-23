Семья Шатунова возложила венок на могилу артиста в первую годовщину его смерти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семья российского певца, солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова в пятницу, 23 июня, возложила венок на его могилу на Троекуровском кладбище в Москве в первую годовщину смерти артиста.

Венок, состоящий из белых роз с черной траурной лентой, оформлен в виде сердца.

В соцсетях певца его вдова Светлана Шатунова поблагодарила всех поклонников артиста за то, что они не забывают Юру. Она напомнила, что певец был не только великим артистом, но и великолепным человеком, прекрасным мужем и отцом.

«Всегда оптимистичный, жизнерадостный, счастливый, Юра умел ободрить и подарить улыбку именно тогда, когда это было нужно. И свет его души будет с нами навечно», - завершила свое обращение Шатунова.

Напомним, российский певец, солист группы «Ласковый май» умер на 49 году жизни 23 июня 2022 года. Сообщалось, что причиной стал обширный инфаркт. Шатунову стало плохо, после чего он вызвал "скорую". Артист скончался по пути в больницу.

Урна с прахом Юрия Шатунова была захоронена на Троекуровском кладбище в Москве. На церемонии прощании присутствовали самые близкие: жена артиста Светлана с детьми, директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов и друзья музыканта.