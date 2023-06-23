Производство беспилотников Bayraktar на Украине собираются начать в 2025 году Фото: REUTERS

Турецкая компания Baykar намерена в 2025 году начать производство боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине. Такое заявление сделал генеральный директор компании Халук Байрактар.

«Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar, ООО "Авиа венчурс", идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год», - приводит газета Yeni Akit заявление главы компании, который отметил, что главная часть подготовительных работ на заводе уже ведется, а также сообщил, согласно планам, завод может быть электрифицирован в июле этого года.

Напомним, в августе прошлого года украинский посол в Анкаре Василий Бодна заявил, что компания Baykar приобрела на Украине земельный участок для постройки там завода по производству дронов, а в конце апреля этого года глава министерства стратегической промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев подписал три новых контракта с Baykar Technology.

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