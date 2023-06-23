Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 июня 2023 8:35

ЕС запретил импорт российской нефти по северной ветке "Дружбы" в Германию и Польшу

Вывоз нефти из Казахстана транзитом через Россию продолжится
Дарья ЧИПУРНАЯ
ЕС полностью запретил поставки по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу

ЕС полностью запретил поставки по северной ветке нефтепровода "Дружба" в Германию и Польшу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз в рамках вступившего в силу 11-го пакета санкций в отношении Российской Федерации окончательно запретил импорт нефти по северной ветке нефтепровода "Дружбы" в Польшу и Германию. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского совета.

"Однако нефть, происходящая из Казахстана или другой третьей страны, сможет продолжать следовать транзитом через Россию и импортироваться в ЕС по нефтепроводу «Дружба»", - говорится в заявлении Европейского совета.

Помимо ограничений по нефтепроводу "Дружба", под санкции также попали 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, а также некоторые иностранные компании, связанные с Россией.

Ранее стало известно, что еще до официального вступления в силу 11-го пакета антироссийских санкций, страны Евросоюза уже начали работу над следующим, 12-м пакетом.