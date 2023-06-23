ВЦИОМ: Путину доверяют 78% россиян Фото: REUTERS

Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,9% сограждан, а деятельность главы государства одобряют 76,1% респондентов. Об этом говорит опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О своем доверии к Владимиру Путину заявили 79,9% респондентов. Больше половины опрошенных (61.8%) сообщили о доверии премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Деятельность российского президента одобряют 76,1% российских граждан, деятельность правительства - 50,7% респондентов, а деятельность председателя кабмина одобряют 53,3% опрошенных.

Опрос проводили среди 1,6 тысячи совершеннолетних российских граждан.

Напомним, как показал проведенный накануне опрос ВЦИОМ, россияне считают, что старость в среднем начинается с 63 лет, а при текущем образе жизни опрошенные граждане ожидают дожить до 79 лет.