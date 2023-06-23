Певица Пелагея показала себя без макияжа во время занятий аэройогой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Пелагея опубликовала в своих социальных сетях видео из фитнес-зала. В ролике артистка занимается аэройгой в телесных топе и лосинах.

При этом на тренировку Пелагея пришла без макияжа, а волосы собрала в пучок. Поклонники певицы в комментариях к видео похвалили ее за хорошую фигуру, отметив, что артистка сильно похудела.

Сайт KP.RU ранее писал о разводе Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина, после которого бывшие супруги больше года делили имущество в суде. Процесс затянулся, так как оба претендовали на квартиру в элитном комплексе «Кутузовская Ривьера» и на загородный дом в Новой Риге. Однако по итогам заседания в Никулинском суде все имущество досталось Пелагее.

После развода Пелагея сменила имидж. Певица сделала стрижку, укоротив длину волос и отрезав челку. Тогда артистка сообщила, что решила вернуться к своему образу шестилетней давности.