Генпрокуратура проверит обоснованность формирования энерготарифов в регионах России

Фото: Генеральная прокуратура РФ

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил ведомству провести проверку, не включают ли энергосбытовые компании в российских регионах необоснованные расходы в свои тарифы.

«По субъектам Российской Федерации… Надо будет посмотреть по управляющим компаниям и вообще, в целом, по тарифам энергосбытовых компаний. Надо, чтобы энергосбытовые компании свои необоснованные траты не включали в тариф», - заявил глава федерального надзорного ведомства своим подчиненным.

Такое поручение Краснов дал в пятницу, 23 июня, во время своего визита в Оренбург, где он проводит личный прием граждан. Кроме того, как писал сайт KP.RU, генеральный прокурор РФ в ходе своей поездки также должен провести встречу с представителями бизнес-сообщества этого региона, а также с сотрудниками областной прокуратуры.