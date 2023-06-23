Росгвардия обнаружила в ЛНР перевалочный пункт боевиков украинского нацбатальона. Фото: Росгвардия

Спецназ Росгвардии обнаружил в частном доме в Луганской Народной Республике (ЛНР) перевалочный пункт боевиков украинского националистического батальона «Айдар»*. Об этом в пятницу, 23 июня, проинформировала пресс-служба ведомства.

«Сотрудники СОБР Росгвардии во взаимодействии с ФСБ России в ходе специального адресного мероприятия обнаружили перевалочный пункт нацбатальона "Айдар"*», - сказано в релизе.

Уточняется, что перевалочный пункт нашли в одном из частных домов в ЛНР.

В ведомстве добавили, что ими были обнаружены ручная граната, флешки, а также документы и грамоты с символикой нацбатальона. Кроме того, спецназ нашел форму генерала Вооруженных сил Украины. Возможно, он руководил бойцами формирования, уточнили в Росгвардии.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима бойца нацбатальона "Айдар"* Дениса Мурыгу. Он был признан виновным в участии в незаконном вооруженном формировании.

* «Айдар» — запрещенное в России националистическое военное формирование