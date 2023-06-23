Объем проблемных долгов по кредиткам в России обновил рекорд Фото: Мария ЛЕНЦ

Объем проблемной задолженности по кредитным картам в России в мае 2023 года составил 225 миллиардов рублей. Таким образом был обновлен исторический максимум, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

По информации издания, в мае банки выдали свыше 2,1 миллионов кредиток на общую сумму 194,33 миллиарда рублей. В апреле были зафиксированы практически такие же показатели: россияне получили 2,1 миллиона кредитных карт на общую сумму 194,08 миллиарда рублей. По состоянию на конец мая, портфель кредиток составил 1,872 триллиона рублей. Это на 3,4% больше, чем по итогам апреля.

В то же время уровень проблемных долгов по кредитам за май вырос более чем на 9%. Просроченная задолженность в мае составила 225 миллиардов рублей, или 12% от общего объема портфеля. Это исторический максимум, отметили в издании.

Ранее Банк России обнародовал данные о долгах по кредитам россиян за апрель. Выяснилось, что каждый среднестатистический житель страны должен банкам чуть больше 200 тысяч рублей, а в общей сложности 30 триллионов рублей. За год сумма долгов по кредитам россиян выросла на 13%.