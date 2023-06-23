Захарова предрекла рост российского автопрома из-за санкций ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новые антироссийские санкции Европейского союза в отношении экспорта автомобилей смогут привести к росту автомобилестроения в России. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Кроме как к неминуемому росту отечественного автопрома, в том числе с использованием китайских комплектующих, это ни к чему привести не может. С сыром эксперимент нам понравился. Теперь нам нужен хороший автопром», - написала представитель внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня, 23 июня, в силу вступил 11-ый пакет санкций, в который попали 87 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Под запрет попал экспорт в Россию автомобилей класса «люкс», а также все электро- и гибридные машины, в том числе бывшие в употреблении.

Кроме того, МИД Польши заявил, что Европейский союз уже начал работу над 12-м пакетом антироссийских санкций.