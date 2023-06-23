"Нафтогаз Украины" задумал месть России за Крым

"Нафтогаз" захотел взыскать с России пять миллиардов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания "Нафтогаз Украины" инициировала процедуру принудительного взыскания с России пяти миллиардов долларов компенсации за якобо утраченные крымские активы, сообщает глава компании Алексей Чернышов.

"Нафтогаз" обратился в американский суд округа Колумбии с ходатайством о признании решения арбитражного трибунала в Гааге.

"В рамках Нью-Йоркской конвенции приступаем к процессу признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории государств, где находятся активы РФ", - написал Чернышов в соцсетях, заявив о намерении компании воспользоваться всеми доступными механизмами в США для взыскания компенсации.

Ранее сайт KP.RU писал, что 13 апреля суд в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" компенсацию за потерю крымских активов. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские специалисты проанализируют вердикт гаагского суда, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.

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