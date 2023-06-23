МегаФон поможет сохранить природу Камчатки

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Компания «МегаФон» разработает систему автоматического мониторинга ключевых параметров морской акватории Камчатского края, говорится в подписанном сторонами соглашении о намерениях. Система будет оснащена оптимальным количеством постов мониторинга, погружными зондами, устройствами связи и автономным энергоснабжением.

По заданным параметрам платформа сможет выявлять предпосылки природных аварий, в автоматическом режиме передавать данные в структуры органов власти. Компания обеспечит интеграцию платформы с информационными системами, ситуационными центрами заинтересованных регионов России и федеральных органов власти.

Соглашение предусматривает также развитие беспроводных и подводных волоконно-оптических линий связи в регионе для экологического мониторинга Тихоокеанского побережья.

«Своевременное выявление отклонений показателей от заданных норм позволит властям оперативно информировать население, проводить мероприятия по устранению природных и техногенных катастроф и минимизировать ущерб от возможных аварий», — говорит Эмин Антонян, коммерческий директор компании по развитию корпоративного и государственного сегментов.

В 2021 году компания запатентовала платформу «МегаФон Экология», работающую на базе технологии IoT (интернет вещей). Она в режиме реального времени собирает, анализирует и передаёт клиенту и контролирующим органам данные об объёме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение включено в реестр российского программного обеспечения.