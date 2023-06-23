Фон дер Ляйен считает немыслимым существование ЕС без Украины через 20-30 лет

Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен заявила, что не мыслит ЕС без Украины через 20-30 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Существование Евросоюза без Украины в его составе через 20 или 30 лет является немыслимым. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Усрула фон дер Ляйен в интервью испанской газете El Mundo.

"Мы не можем назвать точную дату вступления Украины в ЕС, но было бы немыслимо иметь Евросоюз через 20-30 лет без Украины и блока Западных Балкан в нем", - заявила немецкий политик.

По словам главы ЕК, сейчас Киев интегрируют в единый рынок, в частности, в сферах энергетики и тарифов на украинское зерно. Она отметила, что после 2023 года ЕС рассматривает возможность отправки украинскому режиму еще 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет. Треть от суммы может быть передана в виде грантов, две трети - в виде кредитов.

Ранее Фон де Ляйен сообщила, что ЕС пытается найти юридические лазейки, чтобы воспользоваться замороженными российскими активами и передать их на восстановление Украины. Юристы ЕС предупредили, что сделать это невозможно.

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