Всеобщую мобилизацию объявили в Чернигове

Всем военнообязанным предписано в десятидневный срок явиться в территориальный центр комплектования Фото: REUTERS

Всеобщая мобилизация была объявлена в украинском Чернигове вслед за Киевом, а также Ивано-Франковском. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщило украинское издание «Страна».

Военный комиссариат Черниговской области предписал всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 59 лет в десятидневный срок явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК). В приказе уточняется, что украинские граждане, уклоняющиеся от постановки на учет и призыва, будут нести административную и уголовную ответственность.

Напомним, днем ранее, 22 июня, сообщалось о начале всеобщей мобилизации в Киеве.

В конце апреля этого года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сотрудников украинских военкоматов, которые на данный момент работают в тылу, будут отправлять в зону проведения специальной военной операции, а на их место станут переводить раненых военных.

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