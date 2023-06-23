Как погибали пассажиры батискафа «Титан»: подробности раскрыли в США

Пассажиры взорвавшегося в Атлантике батискафа «Титан» погибли безболезненно Фото: REUTERS

Члены экипажа батискафа «Титан», взорвавшегося в Атлантике, погибли безболезненно. Такого мнения придерживается профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти.

«Они умерли таким образом, что даже не осознавали, что вот-вот умрут. Этот способ безболезненный», - цитирует профессора телеканал CNN.

Марти пояснила, что при таком большом давлении на подводный аппарат взрыв должен был произойти «невероятно быстро», буквально за «долю миллисекунды».

«Человеческому мозгу требуется нечто большее, чтобы даже осознать, что происходит», - отметила профессор.

В то же время, по мнению экспертов, тела погибших, скорее всего, найти не удастся.

Напомним, о том, что подводный спускаемый аппарат, который используется для доставки туристов к затонувшему «Титаник», пропал в Атлантическом океане, стало известно 19 июня.

В четверг, 22 июня, на дне Атлантического океана были найдены обломки, после их осмотра члены поисково-спасательной группы пришли к выводу, что это внешние части батискафа «Титан». Позже компания-оператор подводного аппарата официально подтвердила гибель всего экипажа батискафа.

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