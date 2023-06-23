Михаил Мурашко поучаствовал в открытии нового корпуса детской инфекционной больницы в Самаре

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил заслуги региона в плане цифровизации здравоохранения. Фото: Дмитрий Бурлаков

В пятницу, 23 июня, во время рабочего визита в Самарскую область министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вместе с губернатором Дмитрием Азаровым открыл новый корпус Самарской областной детской инфекционной больницы.

— Данное медучреждение – очень актуальный и важный объект не только для Самарской области, но и для всей страны. Он выполнен абсолютно по новым стандартам с учетом всего нашего опыта за период пандемии, — сказал Михаил Мурашко.

В корпусе полностью разделены все потоки, есть возможность поступления пациентов прямо с улицы, также полностью оборудована лаборатория для диагностики различных типов инфекций и реанимационная защита. Строительство началось в мае 2021 года по инициативе губернатора Самарской области и шло с опережением графика. Из регионального бюджета было выделено более 700 миллионов рублей, а из федерального – более 640 миллионов рублей.

— Этот корпус выполнен на полгода раньше контрактных сроков. Мы понимали, что если есть возможность ускорить – надо ускорять, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

По словам руководителя минздрава РФ, новый корпус сделан по самым высоким стандартам, в соответствии с ними подготовлен и персонал больницы.

— Хочу отметить заслуги Самарской области в плане цифровизации здравоохранения. Мы видим, что сегодня единая электронная история болезни, от амбулаторного до стационарного этапа, в том числе с включением скорой помощи, позволяет медицинскому персоналу полностью быть готовыми к оказанию помощи, — подчеркнул Михаил Мурашко.

В новом корпусе больницы предусмотрена возможность проведения телемедицинских консультаций, дистанционных консилиумов, если пациенту необходимо получить мнение специалистов из других медицинских организаций.

Новый корпус рассчитан на 100 мест, однако при необходимости на его базе медики смогут развернуть до 250 мест, отметил главный врач Самарской областной инфекционной больницы Сергей Китайчик. Прием пациентов в новом здании начнется уже в ближайшие дни.