Песков: Россия будет прорабатывать все аспекты для защиты прав по иску "Нафтогаза" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 23 июня, прокомментировал ходатайство компании «Нафтогаз» о взыскании пяти миллиардов долларов за крымские активы. Он подчеркнул, что России проработает все юридические аспекты для защиты своих прав.

«Все юридические аспекты этого решения будут прорабатываться и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее стало известно, что компания "Нафтогаз Украины" инициировал процедуру принудительного взыскания с России пяти миллиардов долларов компенсации за якобы утраченные крымские активы. С ходатайством о признании решения суда в Гааге компания обратилась в американский суд округа Колумбии.

Сайт KP.RU ранее писал, что 13 апреля суд в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" компенсацию за потерю крымских активов. Тогда Песков заявил, что российские специалисты проанализируют данный вердикт, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.

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