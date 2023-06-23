Песков отреагировал на слова Обамы о жителях Крыма Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на слова бывшего президента США Барака Обамы по Крыму, отметив, что в его заявлении есть «рациональные зерна».

Песков обратил внимание на то, что на Украине была фракция поддержки России, а также практически все население Крыма выступало за то, что бы стать частью Российской Федерации.

«Это не нам комментировать, в этих заявлениях содержатся рациональные зерна. Так и есть, там была большая фракция политиков, которые поддерживали идею развития добрых отношений с РФ, которые выступали против русофобии», - отметил представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, накануне Обама выступил в неожиданным заявлением по поводу ситуации с Крымом, отметив, что многие русскоговорящие жители полуострова поддерживали идею присоединения к Российской Федерации в 2014 году.

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