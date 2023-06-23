Похоронившая мужа Диана Гурцкая перестала выходить на связь с родными Фото: Иван МАКЕЕВ

Подруга похоронившей недавно мужа Дианы Гурцкая актриса Алена Кравец рассказала о состоянии певицы. По ее словам, артистка перестала выходить на связь и не общается по телефону даже с близкими людьми.

«У нас много общих друзей. До Дианочки, действительно, никто не может дозвониться», - сказала Кравец в интервью сайту mk.ru.

Она добавила, что близкие и сами стали реже звонить Гурцкая, осознавая, что в такое время ее лучше не беспокоить.

«Петр помог ей обрести семью, и вот Боженька у нее его забрал. Даже для совершенно здорового человека это удар», - пояснила актриса.

Напомним, муж певицы Диана Гурцкая умер около месяца назад. Заместитель министра науки и образования, профессор РУДН Петр Кучеренко скончался, возвращаясь самолетом с Кубы, где находился с коллегами в рабочей командировке.

Недавно появились сообщения о том, что Диана Гурцкая уехала из Москвы в Абхазию. Однако семья артистки опровергла данную информацию. За пять дней до 45-летия Гурцкая будет 40 дней со дня смерти Петра, в этот день семья соберется на кладбище.

Тем временем доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала возможные причины смерти мужа Дианы Гурцкая Петра Кучеренко.