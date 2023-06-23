Макрон заявил о невыгодной для международного сообщества роли России Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Москву в дестабилизации Африки, заявив также, что на сегодняшний день Россия играет роль, которая является «невыгодной для международного сообщества».

«Россия сегодня играет роль, невыгодную международному сообществу», - сказал французский лидер в интервью радиостанции Franceinfo в пятницу, 23 июня, на полях саммита «по новому финансовому пакту», который сейчас проходит в Париже.

Напомним, в прошлом году Макрон также выразил обеспокоенность из-за расширения дипломатических и военных связей России в Африке. Как писал сайт KP.RU, тогда французский лидер назвал африканцев лицемерами из-за сближения с Москвой, заявив также, что российская сторона распространяет «ложные нарративы» в африканских странах, а также «вмешивается» в дела континента.

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